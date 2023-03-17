Gemiden atlayarak çıktığı Amerika'da gönüllere taht kuran Türk itfaiyeciye törenli uğurlama

17 Mart 2023 Cuma, 11:49

Kardeşi Özhan Özgür Oral, "Yaşayan, nefes alan her bir canlıya imkanları dahilinde dokunabilmek istiyordu. İtfaiyeyi de bunun için seçti. Amerika'ya Türkleri tanıttı, onlar bir Türk gördüğündeki ağabeyime baktıkları gibi bakıyorlardır" dedi. Eşi Marie Oral da, "Dünyayı kurtarmak istiyordu ama yapamayacağını bilmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Amerika'ya giden uzun yol yük gemisinde 1997 yılında 4'üncü mühendis olarak görev yapan Nahit Atıf Oral, limana gelmeden, gemiden atladı. Yeni yolculuğuna Amerika'nın Hawaii eyaletinde kaçak yollarla başlayan Oral, kısa zamanda birçok eyalette restoran işleri, ağır vasıta şoförlüğü, güvenlik sistemi ve kamera yönetimi gibi farklı işler yapmaya başladı.

Orada yeni düzenini kuran Oral, 2004 yılında da asker eşi Marie ile hayatını birleştirdi. Kardeşi Özhan Özgür Oral'ın da isteğiyle Texas'a taşınan Oral, insan ve hayvan sevgisini, yardımseverliğini mesleğine de yansıtmak isteyince itfaiye eri oldu. 2020 yılında itfaiye eri olarak göreve başlayan Oral, birçok insanın hayatına dokundu. Oral, Texas'ta itfaiye akademi ödülünün de sahibi oldu.

Kalp hastalığı olduğu bilinen Oral, 9 Mart tarihinde acil müdahale eğitiminden sonra yeniden kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oral, 50 yaşında hayatını kaybetti. Amerika tarafından 'şehit' kabul edilen Oral'ın cenazesi isteği üzerine, özel bir törenle Türkiye'ye getirildi.

Oral için uçağın kalkışı öncesi de su takı ile seremoni yapıldı. Oral, çocukluğunun geçtiği Kadıköy'deki Suadiye Camii'nde Türk Bayrağı ve Amerikan Bayrağı'na sarılı tabutuyla ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeşi Özhan Özgür Oral, "Kaçak yollarda gemiden atlayarak Amerika'ya gittik, gençlik heyecanıyla. Amerika'nın feleğinden geçtik desek doğru olur. Bütün zorluklarını gördü. Gurbette yalnız yaşamak çok zor, ağabeyim aynı zamanda bana babalık yaptı. Kendisi özellikle New York'ta çok iyi tanınır" dedi.

Oral, ağabeyinin 2020 yılında itfaiyeye katıldığını belirterek, "Onun için her bir canlı anlam ifade ediyordu. Hayata bağlılığını sağlıyordu. Bakımevlerinden alınmış hayvanlara bakardı. İtfaiyeyi de bunun için seçti, insanlara ve hayvanlara yardım etmek için. Fedakar, ihtiyacı olan herkesin yanında olan bir adamdı. Sevilen ve bilinen bir insandı. Herkes saygı duruşunda durdu. Neticede yaşadığınız ülkede bir göçmensiniz. Kendini böyle kabullendirmesi büyük bir etki. Amerika'da biz azınlığız, Türkleri tanıttı. Şu an onlar bir Türk gördüğündeki, ağabeyime baktıkları bakıyorlardır. Kendi görevini de çok güzel yaptığını düşünüyorum, kültürlerin birbiriyle tanışması anlamında da üstün bir rol oynadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.