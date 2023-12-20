Gergerlioğlu ile AKP'li Usta arasında olay kavga: 'Terör terör' diye bağırıp duruyorsun...

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Gergerlioğlu ve AKP'li Usta arasında gerilim

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2023 Çarşamba, 14:15

Gergerlioğlu ile AKP'li Usta arasında olay kavga: 'Terör terör' diye bağırıp duruyorsun...

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