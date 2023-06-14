Gıdadaki artış durdurulamıyor! Sıra çaya da geldi: "Daha çayımızdan kesmedik ama böyle giderse..."

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Gıdadaki artış durdurulamıyor! Sıra çaya da geldi: "Daha çayımızdan kesmedik ama böyle giderse..."

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2023 Çarşamba, 13:19

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