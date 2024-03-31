Gineli gelin oyunu İstanbul'da kullandı
Gineli gelin oyunu İstanbul'da kullandı
Gine Cumhuriyeti'nden 11 yıl önce Türkiye'ye gelin gelen ve Türk vatandaşı olan Safiatou Diallo Ercan, 2024 yerel seçimleri için İstanbul'da oy kullandı.
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