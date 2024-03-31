Gineli gelin oyunu İstanbul'da kullandı

Abone Ol google-news

Gineli gelin oyunu İstanbul'da kullandı

DHA
31 Mart 2024 Pazar, 17:56




Gine Cumhuriyeti'nden 11 yıl önce Türkiye'ye gelin gelen ve Türk vatandaşı olan Safiatou Diallo Ercan, 2024 yerel seçimleri için İstanbul'da oy kullandı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler