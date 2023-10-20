20 Ekim 2023 Cuma, 11:02

Giresunlu balıkçıların ağına bu kez balık değil yavru ayı takıldı Giresun'un Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı.