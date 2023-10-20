Giresunlu balıkçıların ağına bu kez balık değil yavru ayı takıldı
Giresunlu balıkçıların ağına yavru ayı takıldı
Giresunlu balıkçıların ağına bu kez balık değil yavru ayı takıldı Giresun'un Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı.
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