Gölcük Tabiat parkına gelenler bahar renklerinin ve manzaranın tadını çıkardı
Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek açması rengarenk görüntüler oluştu.
Bolu’da çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı’nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.
Göl çevresinde bulunan ağaçların çiçek açmasıyla birlikte tabiat parkında güzel görüntüler oluştu.
Çevresi yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili Gölcük’te göl kenarındaki ağaçların pembe ve beyaz tonda açan çiçekleriyle buluşması ziyaretçilerden ilgi gördü.
Hafta sonu güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte tabiat parkına gelenler göl kenarında bisiklete binip, iskele üzerinde fotoğraf çektiler.
Tatilciler, eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Gölcük’te yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçirdi.
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