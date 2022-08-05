Görevden alınan ÖSYM Başkanı Aygün'ün CHP'li Karabat’ın soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde

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ÖSYM’nin görevden alınan Başkanı Halis Aygün’ün, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine sekiz ay önce verdiği yanıtta; sınavları hazırlayan personeli en az 420 TIR’ın park edebileceği bir alanda 40 gün izole ettiklerini açıkladığı ortaya çıktı.

ANKA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:03

2022 KPSS sorularından bazıların Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavının aynısı olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Olay güvenlik açığını gündeme getirirken, olayın ortaya çıkmasından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine 5 Ocak 2022 tarihinde verdiği yanıtta güvenlik önlemlerinden bahsettiği ortaya çıktı.

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