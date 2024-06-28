Gübrede vergi artışı gündemde: Tarımsal verim düşebilir!

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Gübrede vergi artışı gündemde: Tarımsal verim düşebilir!

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2024 Cuma, 17:53

Gübrede vergi artışı gündemde: Tarımsal verim düşebilir!

gübre Antalya

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