Günlerdir aranıyor: Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:12

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da kızı Eda Atay (27) ile öğle saatlerinde muayene olmak için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Atay'dan muayene sonrası kan tahlili istendi.

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