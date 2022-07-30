Günlerdir aranıyor: Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
Adana'da muüayene olmaya gittiği Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tahlil sırası beklerken kaybolan Rahime Atay'dan (54) 6 gündür haber alınamıyor. Alzheimer şüphesiyle tedavi gördüğü belirtilen Atay, Seyhan Baraj Gölü çevresi ile ormanda aranıyor.
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da kızı Eda Atay (27) ile öğle saatlerinde muayene olmak için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Atay'dan muayene sonrası kan tahlili istendi.
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