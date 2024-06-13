Gurbetçi kavgasında son nokta! Almanya’daki akrabasını görüntülü aradı…
Eminönü'de tartışan iki kişi arasında tartışma çıktı. Ekonomi yüzünden çıkan tartışmada, Almanya'da durumların kötü olduğunu iddia eden kişiye karşı, bir yurttaş Almanya'daki akrabasını görüntülü aradı.
Türkiye ve Almanya ekonomisi yıllardır kıyaslanıyor. Pek çok kişi de ‘gurbetçi’ kavgasına alışık. Ancak bu sefer öyle olmadı… İki kişi, Cumhuriyet TV sokak röportajı yaptığı sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın taraflarından biri ise, haklılığını göstermek için Almanya’daki akrabasını görüntülü aradı. Olay Cumhuriyet TV kameralarına yansıdı.
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