Habertürk TV canlı yayınında 'ekonomi' gerginliği: 'Siz bizi ne zannediyorsunuz!'

Abone Ol google-news

Habetürk TV'de yayınlanan "Para Gündem" programının iki yorumcusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekonomiyle ilgili verileri konusunda tartıştı. "TÜİK'in itibarsızlaştırılmak istendiğini" öne süren yorumcu Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, programın diğer yorumcusu Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın yanı sıra program sunucusu Ebru Baki'nin de tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:52

Habetürk TV'de yayınlanan "Para Gündem" programında hayat pahalılığının konuşulduğu sırada gergin anlar yaşandı.

Haberin devamı...

Ali Saydam Sevilay Yılman Habertürk ekonomik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler