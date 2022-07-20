Habertürk TV canlı yayınında 'ekonomi' gerginliği: 'Siz bizi ne zannediyorsunuz!'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:21

Habetürk TV'de yayınlanan "Para Gündem" programında hayat pahalılığının konuşulduğu sırada gergin anlar yaşandı.

Programın yorumcularından Habertürk yazarı Sevilay Yılman, devleti dışarıya karşı her zaman savunduğunu ancak içeride eleştiri hakkını saklı olduğunu belirterek Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışma yaratan enflasyon verilerini hatırlattı.

Programın konuğu Yeni Şafak yazarı Ali Saydam ise Yılman'a "Eleştirmek başka itibarsızlaştırmak başka" diye karşılık verince ortam gerildi.

Yılman, Saydam'a "Ben mi itibarsızlaştırıyorum? Ben TÜİK'e mi inanayım yaşadığım hayata mı inanayım?" diye tepki gösterdi. Saydam'ın sözleri karşısında programın sunucusu Ebru Baki'nin de kayıtsız kalmaması dikkat çekti.

Programdaki sözkonusu tartışma şöyle devam etti:

A.S.: İnanmakla ilgili bir durumdan değil güvenmekten söz etmiyoruz burada

S.Y.: Güvenmiyorum, inanmıyorum!

A.S.: Olur mu öyle şey!

S.Y.: Çünkü yaşıyorum ben sen neyi savunuyorsun Ali Bey! Allahını seversen gel oturalım, geçen sene alışveriş fişlerini koyalım hepsi duruyor saklı.

A.S.: Bireysel tecrübeyle genel gidişat arasında doğrudan doğruya...

S.Y.: Ha ben bireysel tecrübemi bir kenara koyacağım? Haa yok TÜİK diyorsa ben yalanımdır canım!

Ebru Baki: Ali Bey, bu ülkede maaşıyla çocuk okutan bir insan için enflasyon çok çok yüksek

S.Y.: Ebru da ben de sonuçta beyaz yakalıyız, biz de çok zordayız siz bizi ne zannediyorsunuz? Oturup bordrolarımızı koyacağız yani! Çok astronomik rakamlarla gazetecilik yaptığımızı mı düşünüyorsunuz?

E.B.: Ali Bey iletişim uzmanı, herhalde düşünmüyordur

S.Y: İletişim uzmanı olarak özel müteşebbis, bin tane şirkete danışmanlık yapıyor. Onları mı sayayım şimdi?