Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı
Bartın’da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaralanan yaya kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alınırken, yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bartın’ın Kemerköprü mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı. Halk otobüsü sürücüsü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek araçla ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.
Bagaj kapağının çarpmasıyla bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine 112 ekiplerince kaza mahallinde ilk tedavisi yapılan H.A. daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı H.A.’nın boyun bölgesinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
- 'Bay Kemal’in sözü var' diye seslendi
- Yıldız futbolcu kendinden geçti!
- 'Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor'
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar