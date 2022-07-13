Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:59

CNN TÜRK ekranlarında Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat’ın canlı yayındaki tuhaf halleri merak konusu oldu.

Fırat, yayın sırasında gelen telefonun ardından ekrandan alınmak isteğini belirten el kol hareketleriyle rejiye ulaşmaya çalıştı. Sonrasında Fırat, yaklaşık 3-4 dakika ekranda gözükmedi.

Medyaradar yazarı "Cezmi Abi", yaşananları Hande Fırat’a sordu.

Dün akşam yayınlanan programda neden bu hareketleri yaptığını soran "Cezmi Abi", Hande Fırat’ın yayın esnasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından arandığını öğrendi.

"Cezmi Abi" konuşmanın ayrıntılarını böyle paylaştı:

"Hande Fırat’ın dün akşam hareketlerini sormak için kendisini aradım o da bana anlattı.

-Neden böyle davrandın.

- Canlı yayında Cumhurbaşkanı aradı, yayını rejiye kestiremediğim için telefonu açmak zorunda kaldım.

-Ne konuştunuz?

-Bayramımı kutladı, bende onun bayramını kutladım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hande’nin yayında olduğundan haberi yokmuş. Yayında olduğu için bir paravanın arkasından kısık sesle konuşan Hande Fırat’a “Neden kısık sesle konuşuyorsun” diye sormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta.

Başarılı sunucuda canlı yayında olduğunu söyleyince “Öyle mi, yayına devam et” deyip görüşmeyi sonlandırmış"



