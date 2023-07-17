Hastanelerde yaşanan randevu sorununu CHP’li İlgezdi anlattı: 'Dünyanın en fazla acil başvurusu olan ülkeyiz'

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Hastanelerde yaşanan doktor randevusu sıkıntısı yeniden gündemde. CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada yurttaşların hastanelerden randevu alamadığını belirtti. İlgezdi, “Dünyanın en fazla acil başvurusu olan ülkeyiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2023 Pazartesi, 17:41

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanarak hastanelerde doktor ranevusu bulamama sorunu devam ediyor. Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ”sağlıkta dönüşüm hayalleri sağlıkta çöküş gerçekliğine döndü” ifadelerini kullanarak “tedavinin geciktirilmesi insan hakları sorunudur” dedi.

Hastane hasta Merkezi Hekim Randevu Sistemi Randevu Gamze Akkuş İlgezdi

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