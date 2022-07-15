Hatay 'da yangın çıkan tır'ın dorsesi hasar gördü

15 Temmuz 2022 Cuma, 18:03

Belen ilçesinden İskenderun yönüne doğru giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otoyol girişinde alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Dorsede hasar oluştu.