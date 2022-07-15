Hatay 'da yangın çıkan tır'ın dorsesi hasar gördü

Abone Ol google-news

Hatay'ın Belen ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan TIR'ın dorsesi zarar gördü.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 18:03

Belen ilçesinden İskenderun yönüne doğru giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otoyol girişinde alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Dorsede hasar oluştu. 

TIR Yangın hatay

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler