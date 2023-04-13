Hatay'da bir kız çocuğu babası tarafından öldürüldü, kadınlar isyan etti: Güvenliğimiz yok

Abone Ol google-news

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ''Depremlerin üzerinden 65 gün geçti. Fakat çadır kentlerde kadınlar ve çocuklar için güvenlik hala sağlanamadı.'' dedi. Nazlıaka ''Kadınlar boşanma sürecinde oldukları, şiddet faili olduğu için ayrı yaşadıkları ve de uzaklaştırma kararı bulunan evli oldukları erkeklerle aynı çadırda kalmak zorunda bırakıldı. Bu kadınlar ayrı bir çadıra yerleştirilmeliydi.'' şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2023 Perşembe, 13:48


cumhuriyet tv hatay deprem bölgesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler