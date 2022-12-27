Hatay'da çukura düşen köpek kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kanala düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi Cavit Orhan Tütengil Caddesi üzerinde bulunan üzeri açık çukura düşen köpeği görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Video Haberler
- Atık yağlardan arap sabunu yapıyor
- Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
- Üç genç kurdukları serada topraksız tarım yapıyor
- Gören bir daha dönüp bakıyor
- Karşısına iki sırtlan çıktı,
- ''Hayat vermeye çalışıyorum''
- ''Son kez burada olmak istedik''
- ''Hayalim ihracattan yana''
- ''Son zamanlarda mutlu olmaya ihtiyacımız var''
- Yardımına işte böyle yetiştiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba Garipoğlu'nu gözaltına alan polis konuştu
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- 19 yaşındaki İclal'in öldürüldüğü ortaya çıktı
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Cinsel ilişki sırasında 'intikam' saldırısı
- 'Cübbeli'den uydurma rivayetler!
- 'Pişkinlik, utanmazlık, kibir...'
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi