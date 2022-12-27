Hatay'da çukura düşen köpek kurtarıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kanala düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 07:00

İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi Cavit Orhan Tütengil Caddesi üzerinde bulunan üzeri açık çukura düşen köpeği görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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