Hava basılan kamyon lastiğinin patlayıp, lastikçinin fırladığı an kamerada
Diyarbakır’da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin yaklaşık 1 metre yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 10 Aralık’ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.
Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi 1 metreye yükseğe fırlayarak dışarıya savruldu.
Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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