Hava basılan kamyon lastiğinin patlayıp, lastikçinin fırladığı an kamerada

Abone Ol google-news

Diyarbakır’da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin yaklaşık 1 metre yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:53

Olay, 10 Aralık’ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.

Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi 1 metreye yükseğe fırlayarak dışarıya savruldu.

Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

lastik yedek lastik patlama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler