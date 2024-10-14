Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?

Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?
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Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?

IHA
14 Ekim 2024 Pazartesi, 13:17

Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?

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