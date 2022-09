Hayatını aç hayvanları doyurmaya adadı

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

2002 yılında işçi olarak çalıştığı Araklı Çay Fabrikası’ndan emekli olan Süleyman Küçük, bir süre farklı işlerle meşgul olduğunu, 3 kız ve 2 erkek çocuğunu evlendirdikten sonra kendisini 15 yıldır aç hayvanları doyurmaya adadığını söyledi.

Eşi ile birlikte kendisine ait evinde yaşadığını ve kimseye bir muhtaçlığı olmadığını ifade eden Küçük, aç hayvanları doyurmak için her sabah evinden el arabası ile birlikte çıktığını ve aç hayvanları doyurduktan sonra akşam evine döndüğünü belirtti.



Süleyman Küçük “Sabah kalkar kalkmaz onları doyurmak için el arabam ile yola koyuluyorum. Her gün bunları yedirebilmek için 3-4 km yürüyorum. Ben bu işi yapmazsam rahat edemiyorum, uyuyamıyorum. Her sabah balıkçı haline uğruyorum. Allah razı olsun onlardan. Temizledikleri balıkların kafalarını, artıklarını bana veriyorlar. El arabasına verdiklerini koyarak topladıklarımı alıp dere kenarında balıklara atıyorum. Bunların dili yok ben bunlara dili oluyorum. Allah’ın hikmeti içimden geliyorum elimde değil. Sadece martıları değil kedi köpek hatta kuşları, yaban hayvanlarını çakalları da besliyorum. Beni gören herkes yardımcı oluyor, beni görenler takdir ediyor” dedi.