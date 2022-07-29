HDP Beşiktaş İlçe Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

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Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik düzenlenen İstanbul, Van ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda, örgütün dağ kadrosuna eleman topladıkları gerekçesi ile yakalanan 11 şüphelinin arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö. ve oyuncu Roj M.B.’nin de olduğu öğrenildi.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 16:33

Edinilen bilgiye göre, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK’ye eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla’da operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı.

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