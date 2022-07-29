HDP Beşiktaş İlçe Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:33

Edinilen bilgiye göre, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK’ye eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla’da operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı.

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