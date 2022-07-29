HDP Beşiktaş İlçe Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:04

Edinilen bilgiye göre, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK’ye eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla’da operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı.

PKK’ye eleman toplayan kişilere yönelik yapılan operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. TSK ve MİT operasyonları ile dağılma noktasına gelen örgütün dağ kadrosuna eleman toplamakla suçlanan ve bu çerçevede yakalanan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.’nün yanı sıra söz konusu partinin İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Örgütün kırsal yapılanmasına adam toplayan kişiler arasında Mehmet S.K., Dündar G., oyuncu Roj M.B., Arjin E., Ahmet B., Adem A., HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö., İsmail T., Mehmet S.D., Savaş G. ve Livan O. yer alıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Van ve Muğla’da yakalanıp TEM Şubeye getirilen zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.