HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP’li meclis üyesi gözaltında

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Mersin’de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla başlatılan operasyon çerçevesinde aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP’li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinde olduğu öğrenilen 21 kişi gözaltına alındı.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:37

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

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HDP Mersin gözaltı

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