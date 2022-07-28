HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP’li meclis üyesi gözaltında
Mersin’de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla başlatılan operasyon çerçevesinde aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP’li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinde olduğu öğrenilen 21 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
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