HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP’li meclis üyesi gözaltında

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:37

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

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