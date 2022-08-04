'Helalleşmemiz lazım' demişti: Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta 'hak, hukuk, adalet' sloganları ile karşılandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kapsamında Şırnak’a geldi. Kılıçdaroğlu; “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile karşılandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenilmişti.
Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Şırnak'a geldi. “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile karşılandı.
Kılıçdaroğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Erdoğan Toprak ile birlikte CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkâri İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı.
Şırnaklılar, Kılıçdaroğlu için “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, “Şırnak seninle gurur duyuyor” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.
Kılıçdaroğlu’nun, Uludere katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin ziyaretinin ardından açıklama yapması bekleniyor.
'HELALLEŞMEMİZ LAZIM' DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.
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