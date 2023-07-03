Hesapsız öten horozun nefesi tükendi, baygınlık geçirdi
Karabük'te uzun uzun öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Horozun bayılma anları sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'te Burak Başürün'e ait horoz uzun uzun öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.
Video Haberler
- Öterken nefesi tükenen horoz baygınlık geçirdi
- ‘Devletin başında oturan kişi tarafından...’
- Fındık üreticilerinin BOTAŞ isyanı!
- İnsanlarla maç izleyen karga
- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden açıklama...
- 'Farklı platformlar ortaya çıkabilir'
- ‘En koruyucu yöntem el yıkama alışkanlığı’
- ‘Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi’
- Yaralı karga Şakir, kıraathanenin sevimli maskotu oldu
- Atlı polislerden Kartal Aydos Ormanı'nda bayram denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- Dikkat çeken 'döviz' sitemi
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- 'İlk 4 madde tartışılamaz'
- Skandal tiyatroya tepki
- ENAG açıkladı: Yıllık 108.58 artış!
- 'Her ağzını açtığında yuhalandı'
- Hızlı tren biletlerine büyük zam