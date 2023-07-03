Hesapsız öten horozun nefesi tükendi, baygınlık geçirdi

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Karabük'te uzun uzun öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Horozun bayılma anları sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İHA
03 Temmuz 2023 Pazartesi, 18:44

Karabük'te Burak Başürün'e ait horoz uzun uzun öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.

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