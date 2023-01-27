Horoz Efe'nin futbol aşkı, kamerada
Çatalca’da bir evin bahçesinde beslenen "Efe" isimli horozun futbol aşkı kameralara yansıdı. Çocuklarla birlikte top oynayan horoz, futbolculara taş çıkardı.
Çatalca İzzettin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde beslenen 7 aylık "Efe" adındaki horoz, bahçedeki çocukların yanına giderek top oynamaya başladı. Yanına atılan topları havada ayaklarıyla vurarak çocuklara geri atan horozun neşeli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Horoz Efe'nin futbol aşkı, kameralar tarafından kaydedildi.
“Horozumuza yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor”
Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, “Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk “ dedi.
"Futbol yeteneğini keşfettik"
12 yaşındaki İhsan Murat ise, “Kuzenimle birlikte top oynarken top yanlışlıkla Efenin yanına gitti Horoz bize topu tekrar geri atınca futbol yeteneğini keşfettik ve biz horoza yem verdiğimizde bizimle top oynuyor” ifadeler kullandı.
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