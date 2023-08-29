HPV aşısı için kritik uyarı! "Yüzde 99 koruma..."

29 Ağustos 2023 Salı, 11:40

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümran Karabulut Doğan, HPV virüsüne karşı aşılanmanın önlem almada çok önemli olduğunu söyleyerek, “Cinsel hayat başlamadan önce aşılanma, yüzde 99 oranında koruma sağlıyor” dedi. Dr. Doğan, HPV aşısının 9-14 yaşları arasında iki doz halinde uygulandığını belirterek, çocukların aşılanmasını tavsiye etti.