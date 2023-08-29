HPV aşısı için kritik uyarı! "Yüzde 99 koruma..."
HPV aşısı için kritik uyarı! "Yüzde 99 koruma..."
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümran Karabulut Doğan, HPV virüsüne karşı aşılanmanın önlem almada çok önemli olduğunu söyleyerek, “Cinsel hayat başlamadan önce aşılanma, yüzde 99 oranında koruma sağlıyor” dedi. Dr. Doğan, HPV aşısının 9-14 yaşları arasında iki doz halinde uygulandığını belirterek, çocukların aşılanmasını tavsiye etti.
Video Haberler
- Milyonlarca öğrenciyi etkiliyor!
- HPV aşısı için kritik uyarı! Yüzde 99 koruma...
- Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için çarpıcı 'deprem' itira
- ‘Siyasi partiler kapıyı açık tutmalı’
- ‘Ciddi bir tazminat sorunu var’
- Cemal Enginyurt'tan Cübbeli Ahmet’e olay yanıt...
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit!
- Taksilere yönelik denetim
- Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi
- Ekonomi yazarı Ekinci’den kritik uyarı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Bunun adı IMF programı!
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!