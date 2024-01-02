Hukuk öğrencisinin Can Atalay için başlattığı nöbet yılbaşında da devam etti

02 Ocak 2024 Salı, 11:27

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Aslan, yeni yıla, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde “anayasa nöbeti” ile girdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez hak ihlali verilip tahliye edilmemesine karşı başlatılan nöbette Aslan, “53 gündür anayasa nöbeti tutuyoruz. Yeni yıldan, yani yaşamdan beklentilerimiz de adil, hakkaniyetli, hukuki öngörülebilirliğe sahip, anayasal devletin ve hukukun korunduğu, vatandaşlık vasfımızın yitirilmediği bir düzlem. İlgili mahkeme üyelerinin suç işlemeyi bıraktığı, utanma duygularını kazandıkları ve kararı uyguladıkları bir yıl diliyoruz” dedi.