İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 15 Temmuz'dan çıkartılması gereken en büyük ders budur

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15 Temmuz dolayısıyla İBB Şehitler Panosu önünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. 15 Temmuz'dan çıkartmamız gereken en büyük derslerden biri de budur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz dolayısıyla İBB Şehitler Panosu önünde düzenlenen etkinlikte konuştu.

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15 temmuz Ekrem İmamoğlu ibb

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