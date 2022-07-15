İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 15 Temmuz'dan çıkartılması gereken en büyük ders budur
15 Temmuz dolayısıyla İBB Şehitler Panosu önünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. 15 Temmuz'dan çıkartmamız gereken en büyük derslerden biri de budur" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz dolayısıyla İBB Şehitler Panosu önünde düzenlenen etkinlikte konuştu.
Video Haberler
- 'Tehdit henüz kalkmadı'
- İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
- İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
- Dolmabahçe'de feci kaza: Metrelerce sürüklendi...
- Taraftarlardan Pique'ye Shakira sürprizi!
- Tatilini evinde geçiren yurttaşlar ekonomiden dert yandı
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Türkiye yeni ittifaka mı giriyor?
- Zanlı, ünlü spor kulübü başkanı çıktı