İBB'den depreme hazırlık: Avcılar'da dört binayı yıktılar

18 Ağustos 2023 Cuma, 10:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Avcılar’da yüksek riskli olduğu tespit edilen dört binanın yıkımını gerçekleştirdi.



17 Ağustos 1999 depreminin ardından alınan kararların aksine İstanbul'un 24 yılda neredeyse ikiye katlandığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, "yeni yapı yaparak, yeni alanları imara açarak, askeri alanları, yeşil alanları imara konu edip dezavantajlı vatandaşlarımızın gereksinimi olan sosyal konutları üretmek yerine bu alanlarda yatırım amaçlı üçüncü, beşinci konutları üretip bu alanları imara açmanın deprem güvenliğini sağlamaya bir faydası yok" dedi.

