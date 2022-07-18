İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:37

Şanlıurfa'da gece saatlerinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odayı bilinmeyen bir nedenle alevler sardı.

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