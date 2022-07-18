İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın

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Şanlıurfa'da bir otelde yangın çıktı. İddiaya göre yangın sırasında manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında bir düğüne katılmışlardı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangından Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur’un da etkilendiği ve kendilerine oksijen takviyesi yapıldığı öğrenildi.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:37

Şanlıurfa'da gece saatlerinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odayı bilinmeyen bir nedenle alevler sardı.

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