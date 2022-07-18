İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:05

Şanlıurfa'da gece saatlerinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odayı bilinmeyen bir nedenle alevler sardı.

Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur’un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı.

İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.