İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın
Şanlıurfa'da bir otelde yangın çıktı. İddiaya göre yangın sırasında manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında bir düğüne katılmışlardı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangından Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur’un da etkilendiği ve kendilerine oksijen takviyesi yapıldığı öğrenildi.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odayı bilinmeyen bir nedenle alevler sardı.
Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur’un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı.
İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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