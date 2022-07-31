İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun, başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik, bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
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