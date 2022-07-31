İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi

Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 18:59

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun, başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik, bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu Soylu tekirdağ

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler