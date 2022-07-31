İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi

31 Temmuz 2022 Pazar, 18:40

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun, başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik, bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Soylu, operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Bakan Soylu, operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.