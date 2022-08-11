İETT otobüsünün camlarını kırdılar, yolculara dehşeti yaşattılar

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:09

Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti.