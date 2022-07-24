İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi

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Düzensiz göçle mücadele çerçevede son iki günde üç charter seferle 592 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Bu yıl içerisinde ülkesine sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artışla 57 bin 123’e ulaştı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 16:53

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor. Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalarla düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.


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