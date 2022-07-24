İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi

24 Temmuz 2022 Pazar, 16:53

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor. Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalarla düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.





