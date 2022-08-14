İkinci el pazarında satıcı isyan etti: 'Erdoğan'a gönderin görsün'

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Kayseri'de ikinci el pazarında bir satıcı, “Erdoğan’a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakâr şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü” dedi.

ANKA
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:09

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, yurttaşlarla sohbet etti.

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Kayseri Yurttaş Recep Tayyip Erdoğan

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