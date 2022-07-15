İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
Bursa'da mehteran takımı geçtiği sırada kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mehter takımı geçtiği sırada tekme tokat kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin yerde darp edildiği ve çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı görüldü.
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