İlginç yarışma: Bu dönerciyi yerinden oynatan karnını bedavaya doyuruyor...

02 Ekim 2023 Pazartesi, 10:12

Dönerci dükkanında ilginç bir yarışma başlatan 58 yaşındaki esnaf İsmail Ayyıldız, karnına yumruk atarak nefesini kesene veya 1 santimetre yerinden oynatana ücretsiz yemek yediriyor.

İranlı boksör, İskoçyalı kadın ve diğer müşterilerden şu ana kadar kazananın olmadığı yarışmaya katılacak güçlü adaylar bekleniyor.