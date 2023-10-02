İlginç yarışma: Bu dönerciyi yerinden oynatan karnını bedavaya doyuruyor...

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Bu dönerciyi yerinden oynatan karnını bedavaya doyuruyor...

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2023 Pazartesi, 10:12

Dönerci dükkanında ilginç bir yarışma başlatan 58 yaşındaki esnaf İsmail Ayyıldız, karnına yumruk atarak nefesini kesene veya 1 santimetre yerinden oynatana ücretsiz yemek yediriyor.

İranlı boksör, İskoçyalı kadın ve diğer müşterilerden şu ana kadar kazananın olmadığı yarışmaya katılacak güçlü adaylar bekleniyor.

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