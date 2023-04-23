İlk Çağlardan Günümüze Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu OCEMUT

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Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'ın bu haftaki konuğu, Müzikolog Yard. Doc. Dr. Oğuzhan Uc oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2023 Pazar, 16:00

Emel Seçen'in sunduğu Kültür Sanat'ın bu haftaki konuğu, Müzikolog Yard. Doc. Dr. Oğuzhan Uc oldu.

Programda, ilk Çağlardan Günümüze Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu "OCEMUT" ne yapar onu anlattı.

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