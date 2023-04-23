İlk Çağlardan Günümüze Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu OCEMUT
Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'ın bu haftaki konuğu, Müzikolog Yard. Doc. Dr. Oğuzhan Uc oldu.
Emel Seçen'in sunduğu Kültür Sanat'ın bu haftaki konuğu, Müzikolog Yard. Doc. Dr. Oğuzhan Uc oldu.
Programda, ilk Çağlardan Günümüze Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu "OCEMUT" ne yapar onu anlattı.
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