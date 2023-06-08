İmamhatip'e dönüştürülen okulda eğitim çilesi: 'Öğrenciler artık 3-4 km ötedeki okullara gitmek zorunda'

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İmamhatip'e dönüştürülen okulda eğitim çilesi: 'Öğrenciler artık 3-4 km ötedeki okullara gitmek zorunda'

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2023 Perşembe, 18:29


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