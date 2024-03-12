İmamoğlu o görüntüler hakkında ilk kez konuştu! "FETÖ ile aynı yolu izleyenleri milletçe sileceğiz"

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İmamoğlu o görüntüler hakkında ilk kez konuştu!

ANKA
12 Mart 2024 Salı, 14:20




İmamoğlu o görüntüler hakkında ilk kez konuştu! "FETÖ ile aynı yolu izleyenleri milletçe sileceğiz"

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