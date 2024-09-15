İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!

İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
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İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!

ANKA
15 Eylül 2024 Pazar, 13:46




İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon’da, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz” dedi.

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