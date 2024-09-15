İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon’da, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz” dedi.
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