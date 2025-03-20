İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt: Bin 200 denetimde temiz çıktı!

20 Mart 2025 Perşembe, 16:37

Operasyonların ardından konuya ilişkin birçok iddia iktidara yakın medya organları tarafından dile getirildi. Trol hesaplar da bu iddiaları gündeme taşıdı. İBB bütçesinden bir ayda '560 milyar liralık' yolsuzluk ve zimmete para geçirildiği iddiası bunlar arasında en öne çıkan oldu.

Ancak İBB’ye yönelik İmamoğlu döneminin başladığı 2019 yılından itibaren yapılan resmi denetimler ve Sayıştay raporlarında bu iddiaların hiçbirisi yer almadı. Konun arka planını Sayıştay raporlarında neler yazıldığı ve denetim raporlarında ortaya çıkan durumu Ekonomist, Şişli Meclis Üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir’le konuştuk.

Demir, İBB’ye yönelik 560 milyar liralık yolsuzluk iddiasının hukuki ve mali olarak gerçekleri yansıtmadığını belirterek, “Akla, vicdana ve hukuka aykırı” dedi.. Demir "Birincisi, soruşturma dosyasında bir gizlilik kararı var. Peki, gizlilik kararı olan bir dosyada bu rakamı kim nereden biliyor? Bir iddia varsa, hukuki yollarla incelenmelidir. Ama burada hukukun dışına çıkılıyor, kamuoyu önceden manipüle edilmeye çalışılıyor," dedi.

BU MANTIKSIZ BİR İDDİA

Oğuz Demir, iddialara rakamlarla yanıt vererek, "2019-2024 yılları arasında İBB’nin kullandığı toplam bütçe 471 milyar lira. Yani iddia edilen 560 milyar liralık yolsuzluk, belediyenin 5 yıllık toplam harcama bütçesinden bile fazla. Peki, İBB bu süre zarfında 95 bin personelin maaşını, metro projelerini, altyapı yatırımlarını, şehir hizmetlerini nasıl karşıladı? Bu mantıksız bir iddia" diye konuştu.

'BİN KERE DENETLENMİŞ BİR KURUM BU YOLSUZLUĞU NASIL GİZLEYEBİLİR?'

Demir, İBB'nin 2019-2024 arasında bin 200'den fazla denetimden geçtiğini, Sayıştay ve müfettiş raporlarında böyle bir yolsuzluğun tespit edilmediğini belirtti ve "Eğer böyle bir usulsüzlük varsa, neden bu denetimlerde ortaya çıkmadı? Yıllarca AK Parti ve MHP’nin meclis çoğunluğunda olduğu bir yapıda, önerge ve sorgulama hakkı olan muhalefet temsilcileri neden böyle bir iddiayı o zaman gündeme getirmedi?" diye sordu.

İMAMOĞLU HEDEFTE

Demir "31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük desteğini alan Ekrem İmamoğlu’na karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor. Ama halk görüyor ve gerçeği biliyor," dedi. Doç. Dr. Oğuz Demir, iddiaların gerçekçi olmadığını, olayın manipüle edildiğini vurgulayarak, İBB'nin her kuruşun hesabını vermeye hazır olduğunu belirtti. Demir, "Halkın iradesine ve hukuk devletine zarar veren bu gibi manipülatif iddialar, halk tarafından da fark edilecektir. Gerçekleri saptırmaya yönelik bu girişimler, kamuoyunda karşılık bulmayacaktır. " dedi ve İBB'deki bütçe yönetiminin şeffaf ve hesap verilebilir olduğunu vurguladı.