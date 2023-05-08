İmitasyon takıya ilgi arttı, fiyatı katlandı

08 Mayıs 2023 Pazartesi, 10:53

Düğün sezonunun başlamasıyla evlenecek çiftlerin takıya ilgisi arttı. Düğün hazırlığı sürecinde altın fiyatlarını araştıran aileler, gerçeğine birebir benzeyen imitasyon takılara rağbet göstermeye başladı. Gündelik yaşamında bilezik, kolye, küpe, yüzük gibi takılara ilgi duyanlar da son dönemde imitasyon ürünlerin satıldığı mağazaları tercih etmeye başladı. Kolye küpe, bilezik ve yüzüğün yer aldığı set takımlarından, gerçeğiyle aynı görünüme sahip ziynet eşyalarına farklı imitasyon takıların satıldığı mağazalarda son dönemde müşteri hareketliliği arttı.

"MAĞAZADA ÇEYREK ALTININ İMİTASYONU 100 LİRADAN ALICI BULUYOR"



İmitasyon takılara ilginin artması, fiyatlarına da yansıdı. Çoğunlukla Çin'den ithal edilen imitasyon takıların fiyatı geçen yıla göre 2 kat yükseldi. Genellikle düğün yapacakların satın aldığı bileziğin fiyatı 50 liradan 100 liraya yükseldi. Geçen yıl 500 liradan satılan en pahalı bileziğin fiyatı bu sene 1000 lira oldu. Geçen yıl modeline göre 250 ila 550 liradan satılan set takılar, 400 ila 3 bin liradan alıcı buluyor. İmitasyon takılar arasında tam, çeyrek ve cumhuriyet altını en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Mağazada çeyrek altının imitasyonu 100 liradan alıcı buluyor.

"BİRKAÇ SENEDİR İMİTASYON TAKIYA TALEP SÜREKLİ ARTIYOR"



Antalya'da 20 yıllık esnaf Sevim Karaca, yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunun birebir kopyasını satıyor. Müşterilerinin çoğunlukla fazla sayıda bilezik satın almayı tercih ettiğini anlatan Sevim Karaca, Düğün sezonu başladı. İmitasyon takıya talep çok. Kolye, bilezik, bileklik, set takımlarına yönelik müşterilerden çok istek var. Düğünlerde mahcup olmamak için takmak isteyen, gündelik hayatında takıyı sevenlerin çok ilgisi var. Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat arttı. Müşterinin beğenisine göre 100 liradan 1000 liraya bilezik var. Takı seti fiyatları 3 bin liraya kadar yükseldi. Birkaç senedir imitasyon takıya talep sürekli artıyor diye konuştu.