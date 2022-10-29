İmitasyon takıya yoğun ilgi

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Antalya'da, gelin ve damat adayları küpeden bileziğe, kolyeden gelin tacına tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benzeyen imitasyon takılara yoğun ilgi gösteriyor. Gelin ve damat adaylarının yanı sıra imitasyon takıyı tercih eden İranlı, Pakistanlı ve Hintli turistler de kilolarca imitasyon takı alıyor.

DHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:14

Antalya'da yaşayan 20 yıllık esnaf Sevim Karaca, yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunun birebir kopyasını satıyor. Orijinalinin fiyatı 100 bin lira olan kolyeyi 1200 lira, 10-15 bin lira olan bilezikleri 200 liraya satan ve ilginin yüksek olduğunu belirten Karaca, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelen turistlerin de kilolarca imitasyon takı aldığını söyledi.

İMİTASYON TAKI

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