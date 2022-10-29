İmitasyon takıya yoğun ilgi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:14

Antalya'da yaşayan 20 yıllık esnaf Sevim Karaca, yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunun birebir kopyasını satıyor. Orijinalinin fiyatı 100 bin lira olan kolyeyi 1200 lira, 10-15 bin lira olan bilezikleri 200 liraya satan ve ilginin yüksek olduğunu belirten Karaca, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelen turistlerin de kilolarca imitasyon takı aldığını söyledi.