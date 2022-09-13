İnancı ve hırsıyla kanseri yendi

13 Eylül 2022 Salı, 13:35

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Barış Altun'un beyninde 6 yıl önce hücre bulundu. Langerhans Hücreli Histiositoz (LTT) adı verilen kanser türüne yakalanan Barış, uzun yıllar süren hastalık savaşından galip ayrıldı.

Tamamen iyileşen Barış için yakınları sürpriz kutlama organize etti. Sürpriz kutlamada şarkılar söylendi, danslar edildi.

'Bu hastalığın bir gün biteceğine kendimi inandırdım' diyen Barış Altun, "Sonunda bitti ve şu an aşırı mutluyum. Bugün hiç böyle bir kutlama sürprizi beklemiyordum. Kardeşimle oyun oynuyordum. Bir anda böyle sürpriz görünce çok heyecanlandım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



En büyük tutkusunun Beşiktaş olduğunu kaydeden Barış, hastalık sürecinde seremoniye çıktığı Beşiktaş maçı olduğunu söyledi. O gün seremoniye Umut Nayır ile birlikte çıkan Barış, tekrar öyle bir şansı olsa Necip Uysal ile beraber çıkmak istediğini belirtti. Barış Altun, "Seremoniye çıkacağım hiç aklıma gelmezdi. Çıkınca bir anda çok heyecanlanmıştım. Seremoniye Umut Nayır ağabeyimle çıkmıştım. O da gerçekten çok sıcakkanlı birisi, çok mutlu oldum o gün. Şimdi de bir şansım olsaydı kesinlikle yine çıkmak isterdim. Beşiktaş’ı çok seviyorum. Şimdi çıkma şansım olsa Necip Uysal ile çıkmak isterdim" diye konuştu.



Hastalık sürecinde yaşadıklarına da değinen Altun, "8 yaşlarımdayken annem saçlarımı okşadığında kafamda bir acı hissetmiştim. Annem kafamı bir yere vurmuş olabileceğimi düşünerek onu sordu. Vurmadığımı söyledim. Kendi kendime ‘Anne ben de tümör mü var?’ dedim. Sonra hastaneye gidip MR ve tomografi çektirdik. Tomografide hücre göründü. Hücrenin yeri belirlendi. Fazla süre geçmeden ameliyata girdim. Sonrasında da tedavime başlandı ve süreç devam etti. Üzülmüştüm ilk öğrendiğimde ama yine de ayaklarımın üstünde durdum. Şu an aşırı mutluyum" şeklinde konuştu.

