İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:28

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanı paylaşarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin ilana başvuranlara, yurt dışından banka hesaplarına gelecek olan parayı kendilerine getirmeleri karşılığında paranın yüzde 10'unu vereceklerini söylediği öğrenildi.

Teklifi kabul edenlerin yanına parayı almaya giderken silahlı koruma verilirken, paranın yüzde 10'unu çeken kişilere bıraktıkları belirlendi.

AYNI YÖNTEMLE 20 MİLYONLUK VURGUN

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan baskında liderliğini Ertan E.M.'nin yaptığı 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında paralarının yatırıldığı hesap sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.