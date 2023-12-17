İsa Mesih Şahin'den Meclis'te mülakat tepkisi! 'AKP'li öğretmen istemiyoruz'
İsa Mesih Şahin'den Meclis'te mülakat tepkisi!
Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda, "Mülakat konusunu Türkiye'nin geleceği adına önemsiyoruz. Türkiye'de liyakatlı bir sistemin inşa edilmesi adına önemsiyoruz. Bizim istediğimiz çok açık, gençlere bir söz verildi bu sözün iktidar tarafından yerine getirilmesidir. Bizim için aslolan liyakatin esas alınmasıdır. Bizim için aslolan bu torpil düzenine bu kayırmacı düzene bir son verilmesi; adaletli, liyakatli, objektif kriterlere dayalı bir sistemin inşa edilmesidir. Vatandaş sizden Ak Partili öğretmen istemiyor, vatandaş sizden liyakatli öğretmen istiyor" dedi.
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